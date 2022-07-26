Afyonkarahisar'da buğday yüklü tır yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da buğday yüklü tır yandı

Afyonkarahisar'da buğday yüklü tır yandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarlada yanan buğday yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarlada yanan buğday yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, T.E'nin idaresindeki 42 DE 264 plakalı tır, Alvar mevkisinde buğday yüklenmesi için tarlaya girdi.

Dorsesine yaklaşık 30 ton buğday yüklenen tırın kabininin arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, sürücü ile çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyince, durum itfaiye bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi. Dorsesindeki yüklü buğdayların ise fazla zarar görmediği öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title