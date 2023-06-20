Üye Girişi
Haberler
Afyonkarahisar'da branda çekme meselesi kavgası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da branda çekme meselesi kavgası: 2 yaralı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde branda çekme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Karadirek köyünde kahvehane işleten H.A. (40) ile aynı yerdeki diğer kahvehaneyi işleten S.A (57) ve oğlu F.A (21) arasında iş yeri önüne branda çekme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulundurduğu bıçakla S.A. ve F.A'yı yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya ilişkin H.A. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde branda çekme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karadirek köyünde kahvehane işleten H.A. (40) ile aynı yerdeki diğer kahvehaneyi işleten S.A (57) ve oğlu F.A (21) arasında iş yeri önüne branda çekme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulundurduğu bıçakla S.A. ve F.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Sandıklı Devlet Hastanesi Karahisar Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title