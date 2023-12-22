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Afyonkarahisar'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Zanlı Tahrik İddiasında Bulundu

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Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ailesini av tüfeğiyle öldüren zanlı, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Boşanma duruşması ise 21 Şubat'a ertelendi.

Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mert Muharrem T'nin, olayla ilgili savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hava Nur Ş.T. ile konuşmak için minibüsüyle Çayırbağ beldesindeki eve gittiğini söyledi.

Burada çıkan tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu öne süren Mert Muharrem T, araçtaki av tüfeğiyle olayı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, çift arasındaki boşanma duruşmasının 21 Şubat'a ertelendiği öğrenildi.

Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde 20 Aralık'ta Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasındaki eşi Havva Nur Ş.T. (24) ile eşinin ailesinden Adem Ş. (45), Cemile Ş. (43) ve Emine T'yi (66) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırbağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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