Afyonkarahisar'da Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Kayınvalidesine Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini silahla öldürürken, baldızını da yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. İki kişi yaşamını yitirdi, bir kişinin durumu ağır.

Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
