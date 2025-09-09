Haberler

Afyonkarahisar'da Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Aile Üyelerine Saldırı

Afyonkarahisar'da Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Aile Üyelerine Saldırı
Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesine silahlı saldırıda bulunan M.T, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralananların durumu ağır.

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesi ve baldızını silahla vurarak, bacanağını da kabzayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T, E.K. ve A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
