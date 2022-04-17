Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kadını kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kadını kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eski eşini kuaför dükkanında bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hulusi A'nın (35) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Hulusi A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Hulusi A, 16 Nisan'da aralarında düğün takısı nedeniyle sorun bulunan boşandığı Canan T'nin (34) Barbaros Mahallesi Cihat Kora Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gitmiş, aracına otomobiliyle çarptıktan sonra Canan T'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Canan T, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Kuaför, Güncel, Haberler

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