Afyonkarahisar'da bordür taşı kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç bordür taşlarına çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.