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Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu

Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

İddiaya göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.

Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.

Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Akdağ Güncel Haberler

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