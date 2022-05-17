Afyonkarahisar'da 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı

Afyonkarahisar'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Anıtpark'tan başlayıp, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatro Salonu önünde sona erdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, yürüyüşün ardından Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, kentte 2021 senesinin Aile Yılı olarak kutlandığını söyledi.

2021 Aile Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da çok sayıda etkinliğinin düzenlendiğini aktaran Kaya, "Bu konuda ilimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla biz bunu sahaya yansıttık. Kadın Kültür Evleri projemizle de bunu duyurma, yaşama ve yaşatma imkanı bulmuş olduk. Bugün herkesin Aile Haftasını tebrik ediyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü de 2021 Aile Yılı etkinliklerinin kurumların destekleriyle Afyonkarahisar'da güzel geçtiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından panel, tiyatro ve müzik etkinliği düzenlendi.

Programa, Kaya ile Yümnü'nün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.