Afyonkarahisar'da Biyogaz İşletmesinde Gazdan Etkilenen İşçi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Biyogaz tesisindeki atık depolama alanında çalışırken rahatsızlanarak tedavi altına alınan işçilerden Hamit Ulu (42), sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi.

Cenaze, mezarlık önünde öğle vakti kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde çalışan ve aralarında Ulu'nun da yer aldığı 5 işçi, 30 Temmuz'da atık depolama alanında gazdan etkilenip rahatsızlanarak Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmıştı.