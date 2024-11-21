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Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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