Afyonkarahisar'da Bir Kişiyi Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden bir kişi, dayısı için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve ceset bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne 14 Aralık'ta giden M.N.Ü. (42), dayısı F.A. (59) için kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, F.A'nın kaybolmasına ilişkin Ö.T'yi (53) gözaltına aldı.
Ö.T'nin, ifadesinde, F.A'yı silahla öldürüp cesedini Haydarlı beldesi-Yeniköy arasındaki Çipillik mevkisine bıraktığını, suç aletini de yola attığını söylediği öğrenildi.
Ekipler, bölgede F.A'nın cesedini buldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.