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Afyonkarahisar'da Bir Kişiyi Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

16 Aralık 2023 22:42 Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden bir kişi, dayısı için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve ceset bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.