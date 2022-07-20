Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dipevler köyünde yaşayan T.Ö, (35) kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü R.O'yu (43), eşi S.Ö'ye (35) anlattı.

Eşiyle plan yapan T.Ö, R.O'yu evine davet etti. Arkadaşı V.K'nin aracıyla köye gelen R.O. eve gitti.

Evin avlusunda çıkan tartışmada S.Ö, R.O'yı sopayla darbederek öldürdü. Çift, daha sonra R.O'nun cesedini köy girişindeki yol kenarına bıraktı.

Sabah saatlerinde yol kenarında R.O'nun cesedini bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu T.Ö ve S.Ö. ile V.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.