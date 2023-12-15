Afyonkarahisar'da bir kişi kazara kendisini yaraladı
Afyonkarahisar'da bir kişi, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Afyonkarahisar'da bir kişi, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
M.Ö'nün elindeki tüfek Kanlıca Mahallesi Şehit Murat Uyar Caddesi'ndeki bir parkta kazara ateş aldı.
Ayağından yaralanan M.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
M.Ö, emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.