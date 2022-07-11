Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hidroliğini tamir etmeye çalıştığı kepçenin ekskavatör kovası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hidroliğini tamir etmeye çalıştığı kepçenin ekskavatör kovası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti. Ümraniye köyündeki bir firmada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.B, (24) hidroliği arızalanan kepçeyi tamir etmek için durdurdu. Tamir sırasında kepçenin ekskavatör kovası, İ.B'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İ.B, yaşamı yitirdi. Jandarma ekipleri, firma sahibi hakkında adli işlem başlattı. AA / Arif Yavuz - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.