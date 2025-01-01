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Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolu

Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolu
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Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Milli İrade Platformu çatısı altında Zafer Meydanı'nda buluşan bir grup STK üyesi, İstanbul'a hareket etmek için burada otobüslere bindi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumun artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi.

Hiç kimsenin buna sessiz kalma lüksü olmadığını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu hiçe saymaktır. Filistin davası sadece bir ırkın, dinin ya da bir bölgenin meselesi değildir. Bu dava, insanlık ailesinin ortak vicdanının sınavıdır. Gazze'de masum kadınların, çocukların ve savunmasız insanların yaşam hakları gasbedilmektedir. Ancak biz, insanlığın vicdanına güveniyoruz."

"Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz"

Çınar, tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik duran bir medeniyetin evlatları olduklarını vurguladı.

Bugün de bu mirası taşımak ve insanlık adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için burada olduklarını aktaran Çınar, "Bugün bu kutsal mücadeleyi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bu coğrafyanın sessiz bırakılmak istenen insanları olarak, mazlumların sesi olmak ve dünyaya iz bırakmak için Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz. Zengin medeniyetimizin, bu toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. İnsanlık ittifakıyla tüm zalimlere karşı güçlü bir direniş başlatıyoruz." diye konuştu.

Çınar, yılın ilk gününde hep birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazında buluşup şehitler için yapılacak duaların ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından STK üyeleri otobüslerle yola çıktı.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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