Afyonkarahisar'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sahipata Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı.