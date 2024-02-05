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Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın 10 kişiyi hastanelik etti

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Afyonkarahisar'da Kanlıca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, binada bulunan 10 kişi ise dumandan etkilendi.

Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın 10 kişiyi hastanelik etti

10 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kanlıca Mahallesi Gün Sazak Bulvarı'ndaki bir apartmanın 1. katındaki Yusuf Dinler'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişinin 3'ü ambulansta tedavi edildi, 7'si ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın 10 kişiyi hastanelik etti

7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın, binada hasara neden oldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan 7 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın 10 kişiyi hastanelik etti

Kaynak: AA / Güncel

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