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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık yapan 2 kişiden biri tutuklandı

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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, isimleri tespit edilen 2 kişi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Tutuklama işlemi gerçekleştirilen şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yapan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçu kapsamında, M.Ö'ye ait banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlanarak, hesabından 384 bin lira tutarında paranın başka hesaba, oradan da kripto para borsasına aktarılması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı.

İsimleri tespit edilen D.A. İstanbul'da ve S.S. de Balıkesir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Evlerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, 3 sim kart ve bir harddisk ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. serbest bırakıldı, D.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Suç Hukuk Teknoloji Güncel Haberler

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