Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Ömer T. (27), Güvenevler Mahallesi'nde yürürken yanına gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. bıçakla yaralandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel