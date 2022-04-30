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AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu iki kişi bıçakla yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu iki kişi bıçakla yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yabancı uyruklu C.A. ile bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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