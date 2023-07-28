Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: İki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Yoğurt Pazarı Kavşağı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.E.G. ve Z.Y. isimli iki kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Yoğurt Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.G. (29) ile Z.Y. (59) vücutlarına aldıkları çok sayıda bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılardan biri sığındığı markette yardım isterken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastanelere kaldırdı.

Olay sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, ekipler olayın failleri yakalamak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR