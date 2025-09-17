Haberler

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da babası tarafından bıçaklanan Remzi Anıl Akyayla, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada babası B.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Remzi Anıl Akyayla, tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akyayla'nın cansız bedeni morga konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akyayla'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
