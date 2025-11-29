Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sülemenli beldesinde, 15 yaşındaki M.K. ile 16 yaşındaki Y.K.S. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. hayatını kaybederken, Y.K.S. gözaltına alındı.
Sülemenli beldesinde M.K. (15) ile Y.K.S. (16) arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada iki kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.S, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel