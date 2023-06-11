Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kavganın nedeni ise bir evlilik anlaşmazlığına dayanıyor.

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Zafer Mahallesi'nde H.D. (21), yaklaşık 1 yıl önce M.Ç.Ç. (21) ile kaçarak evlendi. Ancak çift arasında 3 ay önce çıkan anlaşmazlık nedeniyle H.D, babası M.D'nin (46) evine döndü.

H.D'nin babası M.D. ve arkadaşı B.T. (46), gece alkol aldıktan sonra damadı M.Ç.Ç'nin evini önüne gitti.

İşe gitmek için servis bekleyen damadı M.Ç.Ç'yi gören M.D, aracı park ederek arkadaşı B.T. ile M.Ç.Ç'ye bıçakla saldırdı.

Kavgayı gören M.Ç.Ç'nin babası M.Ç. (44) ile kardeşi S.C.Ç. (16), ellerine aldıkları bıçak ve sopalarla dışarı çıktı.

Kavgaya karışan 5 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.T, M.Ç.Ç. ile S.C.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tedavisi ayakta tamamlanan M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri de olay yerinde 2 bıçak, masat, sopa ve ayakkabı çekeceğine el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.