Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sinanpaşa ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Küçükhüyük beldesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, R.A. (41) ile H.G. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A, kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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