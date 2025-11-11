Afyonkarahisar'da Bıçakla Yaralanma Olayında Şüpheli Serbest Bırakıldı
Afyonkarahisar'da, bir kafe önünde tartışma sonucu bıçakla yaralanan K.O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki Ç.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeşilyol Caddesi'ndeki kafede Ç.T, (16) kendisine selam vermediği gerekçesiyle tanıdığı K.O. (21) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.O, bıçakla karnından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan K.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri Ç.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.