Afyonkarahisar'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı, tutuklandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında para meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu A.R, yanında taşıdığı bıçakla Cavit Amiri ile Ali Aqu Barati'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cavit Amiri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.R, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Afganistan, Dumlupınar, Karahisar, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title