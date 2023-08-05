Afyonkarahisar'da Beton Direğe Çarpan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, şarampoldeki beton direğe çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile otomobildeki diğer yolcular yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.