Afyonkarahisar'da Beton Direğe Çarpan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, şarampoldeki beton direğe çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile otomobildeki diğer yolcular yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da şarampoldeki beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
S.K. (54) idaresindeki 35 GD 0392 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde şarampoldeki beton direğe çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.K. (52) ile Y.H.B. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.