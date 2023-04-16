Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Ş.A. (16) idaresindeki 06 CCB yönetimindeki otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde baraj yolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Ş.A olay yerinde, otomobilde bulunan M.P. (16) sevk edildiği Bayat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Güncel