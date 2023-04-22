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Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katılımcıların bayramını kutladı.

Ardından, Çalışır ve protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı, şehitlikleri ziyaret etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Ramazan Bayramı Rıza Çalışır Karahisar Güncel Haberler

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