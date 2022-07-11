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Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yiğitbaşı, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla iki yıldır insanların birbirinden uzaklaşarak bayram geçirdiğini aktaran Yiğitbaşı, "Yakın ve akrabalarımızla birlikte olmayı çok seven milletiz. Milletimizi diğer milletlerden ayıran en temel unsur ise ailelerimize verdiğimiz kıymet ve değerdir. Kurban Bayramı, hepimizi bir araya getirdi. Bu bayram da inşallah, iyiliklerin hatırlanmasına vesile olur." diye konuştu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te konuşma yaparak, katılımcıların Kurban Bayramını kutladı.

Buradaki programın ardından Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, Afyonkarahisar Hava Şehitliğini ziyaret etti, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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