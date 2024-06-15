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Afyonkarahisar'da Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafikteki araç sayısı da arttı. Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur'a bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bugün sabah saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafikteki araç sayısı da arttı.

Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur'a bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bugün sabah saatlerinde arttı.

Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı Isparta Denizli Antalya Burdur trafik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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