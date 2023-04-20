Afyonkarahisar'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı arifesinde, Hava Şehitliği Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulunuldu.

Sabahın erken saatlerinden şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, AA muhabirine, ülkenin varlığı, bayrağın dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Şehit babası İbrahim Karadirek de her bayram öncesi oğlunu ziyaret ettiklerini belirtti.

Şerife Karadirek, "Artık hayat meşgalemiz oğlumun mezarı oldu. Her gün buradayız. Buraya gelmeden iyi hissetmiyoruz. Artık evladımız bizi değil, biz onu ziyaret ediyoruz." dedi.

Şehit babası Süleyman Üye, şehit babası olarak çok gururlu olduğunu kaydetti.