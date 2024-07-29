Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otobüste 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada, H.E. (53) ve İ.T. (37) isimli yolcular yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.