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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

S.Ş. (26) idaresindeki 43 SP 813 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan S.Ş, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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