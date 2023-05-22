Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
S.Ş. (26) idaresindeki 43 SP 813 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan S.Ş, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel