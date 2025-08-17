Afyonkarahisar'da Balık Ölümleri: Su Seviyesi Düşüyor
Afyonkarahisar'daki Seyitler Baraj Göleti'nde su seviyesinin azalması sonucu oksijen eksikliği nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da Seyitler Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.
Gebeceler beldesindeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, göletten su ve balık numuneleri aldı.
Yetkililer, alınan numunelerde balıkların buharlaşma nedeniyle su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalması sonucu telef olduğunu belirledi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel