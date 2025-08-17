Afyonkarahisar'da Balık Ölümleri: Su Seviyesi Düşüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki Seyitler Baraj Göleti'nde su seviyesinin azalması sonucu oksijen eksikliği nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da Seyitler Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Gebeceler beldesindeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, göletten su ve balık numuneleri aldı.

Yetkililer, alınan numunelerde balıkların buharlaşma nedeniyle su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalması sonucu telef olduğunu belirledi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.