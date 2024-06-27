Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A.Y.Ç. yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi girişinde bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki N.Ç. özel hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

A.Y.Ç. yönetimindeki 34 KY 1788 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Bayat ilçesi girişinde yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.Ç. özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Bayat Bahçe Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title