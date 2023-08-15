Afyonkarahisar'da Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayında, demir kapı ve pencereleri çalan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası incelemesi sonucunda hırsızların malzemeleri patpat adı verilen tarım aracıyla taşıdığını tespit etti. Şahıslar gözaltına alınırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da girdikleri bağ evindeki demir kapı ve pencereleri patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çalan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Çay ilçesi Cedit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş., isimli şahıs jandarmayı arayarak bağ evindeki demir kapı ve pencerelerin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde çalınan malzemelerin patpat ile Bolvadin Sanayi Sitesine götürüldüğünü ve hırsızlığı S.A. ve NÖ. isimli şahısların yaptığını belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonda olayı gerçekleştiren şahısları gözaltına alırken, ardından çalınan malzemelere el koyan ekipler malzemeleri sahibine teslim etti.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR