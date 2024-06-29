Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde çıkan yangın, belediye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar ve otluk alan zarar gördü.
Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hıdırlık Tepesi'nden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı ağaçlar ve otluk alan zarar gördü.