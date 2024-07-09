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Afyonkarahisar'da Baba-Çocuk Kampı Düzenlenecek

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Afyonkarahisar'da baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacıyla 'Baba-Çocuk Kampı' düzenlenecek. Kamp, Afyonkarahisar Valiliği, belediye, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile 12-14 Temmuz'da Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacı ile düzenlenecek "Baba-Çocuk Kampı" Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile 12-13-14 Temmuz'da Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Simülatör oyunlar, Frizbi, Survivor, Kule, Bataklık, Arşimet, Örümcek Ağı,

Tangram, Saka, Kanal, Rota ve Nostaljik oyunların yanı sıra çocuk sineması, birbirinden eğlenceli

çocuk etkinlikleri ve gezi turları da yapılacak.

Kamp kayıt ücretleri ile Afyon Motor Spor Merkezi'nde "Baba Çocuk Kampı Hatıra Orman'ı" kurulacak. Her baba ve çocuk, fidanını kendi dikecek.

Afyonkarahisar'ın yaptığı projeler ile her geçen gün adından söz ettirdiğine dikkat çeken

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Yapılacak bu kamp ile Baba-çocuk ilişkisini geliştirmek ve

güçlendirmek temel amacımız. Hemşerilerimiz ve çevre illerden herkesi baba çocuk kampına

bekliyoruz. Ailelerin ve çocukların güvenle şehrimize gelmesi ve unutulmaz anlar yaşayarak buradan ayrılması en büyük arzumuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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