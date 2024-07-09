Afyonkarahisar'da Baba-Çocuk Kampı Düzenlenecek

Tangram, Saka, Kanal, Rota ve Nostaljik oyunların yanı sıra çocuk sineması, birbirinden eğlenceli

çocuk etkinlikleri ve gezi turları da yapılacak.

Kamp kayıt ücretleri ile Afyon Motor Spor Merkezi'nde "Baba Çocuk Kampı Hatıra Orman'ı" kurulacak. Her baba ve çocuk, fidanını kendi dikecek.

Afyonkarahisar'ın yaptığı projeler ile her geçen gün adından söz ettirdiğine dikkat çeken

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Yapılacak bu kamp ile Baba-çocuk ilişkisini geliştirmek ve

güçlendirmek temel amacımız. Hemşerilerimiz ve çevre illerden herkesi baba çocuk kampına

bekliyoruz. Ailelerin ve çocukların güvenle şehrimize gelmesi ve unutulmaz anlar yaşayarak buradan ayrılması en büyük arzumuz" dedi.