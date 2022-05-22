Afyonkarahisar'da Ayak Tenisi Turnuvası - Haberler

Afyonkarahisar Belediyesi 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi.

Zafer Meydanı'nda Belediye, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen turnuvaya 47 takım, 200'den fazla sporcu katıldı.

Gün boyu süren karşılaşmaların sonunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncü olan takıma ise 2 bin lira para ödülü verildi.

Dereceye giren takımlar kupa ve ödüllerini, Gençlik ve Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, Ayak Tenisi İl Temsilcisi Turan Hayat ve Spor Tesisleri Birim Sorumlusu Okan Çelik'in elinden aldı.