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Afyonkarahisar'da Atık Dolu Evden 1 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

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Afyonkarahisar'da bir apartman dairesinde biriken atıklar nedeniyle kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evde yaşayan bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, belediye ekipleri evi temizleyerek çöpleri kamyonete yükledi.

Afyonkarahisar'da içinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen evden 1 kamyonet çöp çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bir apartmanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Eve giden polis, zabıta ve sağlık ekipleri, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri evde yaşayan bir kişiyi, tedbir amaçlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkarak kamyonete yükledi.

Temizlenen ev dezenfekte edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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