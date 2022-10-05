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Afyon haberleri! AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Edinilen Afyon gelişmesine göre Kaza yapan otomobilden görüntüler Telef olan atın görüntüsü Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobilden görüntüler

Telef olan atın görüntüsü Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osman S, idaresindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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