Afyonkarahisar'da Aşure İkramı

Afyonkarahisar'da Aşure İkramı
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Afyonkarahisar'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, aşure dağıtımının önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Çınar, gazetecilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 bölge ve 81 ilde aşure dağıtımı yaptığını dile getirdi.

Aşure ikramının devam ettiğini aktaran Çınar, "Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta bu çalışmaları yürütüyoruz. Dün, İmaret, Mevlevi camileri ile Sinanpaşa külliyesinde aşure ikramlarımız olmuştu. Vakıf geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Ateşoğlu da Afyonkarahisarlıların muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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