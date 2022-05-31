Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekiplerince, asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız 9 silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekiplerince, asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız 9 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, kentin farklı yerlerinde uygulama ve kontrollerde bulundu.

Ekipler, durdurduğu 8 araç ile bir şüphelinin üst aramasında ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı 9 silah, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Polis, 9 kişi hakkında adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Asayiş Polis Silah Güncel Haberler

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