Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi - Haberler

Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekiplerince, asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız 9 silah ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekiplerince, asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız 9 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, kentin farklı yerlerinde uygulama ve kontrollerde bulundu.
Ekipler, durdurduğu 8 araç ile bir şüphelinin üst aramasında ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı 9 silah, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Polis, 9 kişi hakkında adli işlem yaptı.
AA / Arif Yavuz - Güncel