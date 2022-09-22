Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı Güncel Haberler Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve çevik kuvvet şubelerinden oluşan 15 ekibin katılımıyla Erenler Mahallesi'ndeki araçlar, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Bölgede 1236 kişi ile 155 aracın sorgulandığı denetimlerde ekipler, 6 işletmeye tutanak tutarken ile 5 araca da cezai işlem uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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