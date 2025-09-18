Afyonkarahisar'da Asayiş Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 28 kişi gözaltına alındı. Jandarma, adliyeye sevk edilen 6 kişiyi tutuklarken, diğer 22 kişi serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarında 28 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlananlardan 22'si salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel