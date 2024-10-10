Afyonkarahisar'da Asayiş Çalışmalarıyla İlgili Bilgilendirme

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, kentte 9 Eylül 9 Ekim'de uyuşturucudan, teröre, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir titizlikle çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Belirtilen tarihlerde 1940 genel asayiş olayı meydana geldiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu: ,

"Bu olayların yüzde 87'si aydınlatılmıştır. Hırsızlık olaylarında yüzde 36'lık azalma, konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 30'luk azalma meydana gelmiştir. Aydınlatma oranı yüzde 88'e yükselmiştir. Emirdağ ilçemizde 1 öldürme olayı meydana gelmiştir. Dönem içerisinde yürütülen asayiş hizmetlerinde 72 tüfek, 68 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 60 bıçak, 2 bin 587 muhtelif fişek ele geçirilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre tabanca ve av tüfeği yakalamalarında yüzde 35'lik artış sağlanmıştır."

Yiğitbaşı, kentteki düğünlerde ve eğlencelerde havaya ateş eden 202 kişi hakkında idari işlem yapılarak, 766 bin 794 lira para cezası uygulandığını vurguladı.

Kentte araması bulunan 782 şüphelini yakalandığını aktaran Yiğitbaşı, "FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında gerçekleştirilen 9 olayda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 8 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli de tutuklanmıştır." dedi.

Yiğitbaşı, kentte meydana gelen 99 uyuşturucu operasyonunda 168 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve bunlardan 31'inin tutuklandığını ifade etti.

Diğer asayiş olaylarıyla ilgili de bilgi veren Yiğitbaşı, "Kentteki 71 kaçakçılık operasyonunda yakalanan 78 şüpheliye adli işlem uygulanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 olay meydana gelmiştir. 4 organizatör yakalanmış, 1 araca el konulmuştur. Yakalanan 85 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine gönderilmiştir." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.