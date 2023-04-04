Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, kentte uygulama ve denetim yaptı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, kentte uygulama ve denetim yaptı.

Ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki uygulamada, bazı araçları durdurdu.

Tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirilen üç araçtaki 3 şüpheliye adli işlem yapan ekipler, "dur" ikazına uymayan bir araçtaki ehliyetsiz sürücüye de 17 bin 331 lira cezai işlem uyguladı.

Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 166 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki İ.K. ile E.D'yi gözaltına aldı.